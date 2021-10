20 miljoen prikken gezet bij vaccinatielocaties GGD

De GGD’en hebben in negen maanden tijd 20 miljoen prikken tegen het coronavirus gezet. De grens wordt in de loop van dinsdag gepasseerd. André Rouvoet, voorzitter van het overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland, maakte dat bekend op NPO Radio 1.

De piek van het vaccinatieprogramma was in juni en juli. Toen werden per week meer dan een miljoen mensen gevaccineerd. Daarna nam het aantal nieuwe prikken af. Vrijwel iedereen die een prik wil, is inmiddels gevaccineerd. Mede daarom zijn vaccinatielocaties gesloten. Tegenwoordig zijn er per week nog iets meer dan 100.000 prikken. Dit zijn vooral jongeren.

Ziekenhuizen

De GGD’en zijn niet de enigen die vaccineren. Ook huisartsen, ziekenhuizen en anderen werken mee aan het vaccinatieprogramma. In totaal zijn tussen de 23 miljoen en 24 miljoen vaccinaties toegediend.

Afweerstoornis

Enkele honderdduizenden Nederlanders met een ernstige afweerstoornis krijgen vanaf deze week een derde prik. Na de eerste twee inentingen hebben ze misschien nog niet genoeg bescherming tegen het coronavirus opgebouwd. Ook zij worden door de GGD gevaccineerd, na uitnodiging door medisch specialisten. Het duurt waarschijnlijk bijna een maand om de hele groep in te enten.

Derde prik

Het is volgens de Gezondheidsraad nog niet nodig om andere Nederlanders opnieuw in te enten. Bij hen werken de vaccins nog goed genoeg. De GGD’en melden wel dat ze de “basis-infrastructuur” in stand houden, zodat mensen hun derde prik kunnen halen wanneer de overheid besluit dat dit nodig en mogelijk is. Het betekent dat ongeveer zestig vaste vaccinatielocaties open blijven. (ANP)