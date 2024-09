36.000 nieuwe afspraken voor coronaprik gemaakt

Een week eerder waren er 32.000 nieuwe afspraken gemaakt en de week daarvoor zo’n 13.000. Volgens GGD GHOR Nederland zijn nu in totaal zo’n 81.000 afspraken gemaakt voor de prikronde, die maandag is begonnen. Het vaccin dat mensen kunnen krijgen, is specifiek aangepast op de omikronvariant JN.1.

Prik al ingepland

De meeste mensen hoeven geen afspraak voor de prik te maken. Voor ongeveer 2,3 miljoen mensen, veel meer dan vorig jaar, hadden de GGD’en de prik al ingepland. Dit zijn met name thuiswonende ouderen. In de uitnodigingsbrief die zij kregen, stond een voorstel voor de datum, het tijdstip en de locatie voor de vaccinatie. In totaal 104.000 mensen hebben die datum laten wijzigen. Dat zijn er zo’n 40.000 meer dan een week geleden. Het is aan mensen zelf om te beslissen of ze ingaan op de uitnodiging en een prik laten zetten.

De prik is beschikbaar voor alle Nederlanders vanaf 60 jaar. Ook volwassenen en kinderen die om medische redenen een verhoogd risico lopen ernstig ziek te worden als ze het coronavirus oplopen, mogen zich laten vaccineren. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een aangeboren afweerstoornis, mensen met zenuwaandoeningen die heel moeilijk kunnen ademen, diabetici, mensen met dementie, mensen met ernstig overgewicht, hiv-patiënten en mensen met het syndroom van Down. Zorgmedewerkers kunnen de inenting ook krijgen. Zwangere vrouwen komen dit jaar in principe niet meer in aanmerking voor de prik.

In de najaarsronde vorig jaar kregen ruim 2,7 miljoen mensen een coronaprik. Van de 60-plussers liet ongeveer 50 procent een inenting zetten. (ANP)