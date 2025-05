FvD’er Van Meijeren stapt uit enquêtecommissie corona

Van Meijeren zegt dat hem onder meer is geweigerd een reeks kopstukken “een halfuur tot een uur” te verhoren. Daarbij noemt hij onder andere voormalig premier Mark Rutte en ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid). “Na een hoogopgelopen discussie bleek dat de commissie voet bij stuk houdt”, meldt het Kamerlid van Forum voor Democratie.

Verder zou Van Meijeren geen toegang hebben gekregen tot “de ruim drie miljoen documenten en inlichtingen die de commissie gevorderd heeft”. Naar eigen zeggen wilden andere Kamerleden in de commissie “dat de staf het onderzoek uitvoert en dat de Kamerleden slechts een richtinggevende rol hebben”.

Onaangenaam verrast

De verwijten van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren over de parlementaire-enquêtecommissie die de coronacrisis onderzoekt, zijn ‘bezijden de waarheid’. Dat heeft Daan de Kort, VVD-Kamerlid en voorzitter van de commissie, gezegd in een reactie op het terugtreden van Van Meijeren. “We zijn onaangenaam verrast door zijn keuze.”

Unaniem steun

Van Meijeren stelde onder meer dat hij geen toegang kreeg tot documenten die de commissie had opgevraagd. De Kort: “Dat klopt niet. Iedereen kan bij documenten.” Wel zijn er werkafspraken over de aanpak en de thema’s van het onderzoek. Het onderzoeksvoorstel van de commissie kreeg unaniem steun van de Kamer, voegt De Kort toe.

Rutte verhoren

Verder zei Van Meijeren dat hij geen toestemming kreeg om kopstukken zoals voormalig premier Mark Rutte te interviewen. De Kort wil nog niet zeggen wie de commissie uitnodigt voor verhoren. “Een lid kan alles inbrengen in een parlementaire enquête, natuurlijk. Uiteindelijk kiezen we samen hoe je daarmee omgaat.” Het ligt voor de hand dat de commissie prominenten als Rutte gaat verhoren. Dat was ook het geval bij de parlementaire enquêtes naar de Groningse gaswinning en naar het fraudebeleid.

De Kort: “Laat het rapport maar voor zichzelf spreken, dan is het aan de mensen thuis om erover te oordelen. Wij gaan zorgvuldig en professioneel door met ons onderzoek.” Dinsdag trad BBB-Kamerlid Mariska Rikkers-Oosterkamp toe tot de commissie. Zij vervangt haar partijgenoot Claudia van Zanten die volgens haar partij te weinig tijd voor de commissie had.

Ophef

Van Meijeren zorgde destijds in coronadebatten nogal eens voor ophef. Zo trok hij tijdens de coronacrisis het nut van vaccins in twijfel en maakte hij net als zijn voorman Thierry Baudet vergelijkingen tussen de Jodenvervolging en coronamaatregelen. Op X sprak hij van een “apartheidsstaat”. In 2021 zei Van Meijeren “enorm trots” te zijn op Forum-aanhangers die toenmalig Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan vervelende e-mails stuurden vanwege haar inbreng in corona-debatten. (ANP)