4.600 tandartsen en orthodontisten steunen KNMT-bezwaar tegen kostenonderzoek

Meer dan 4.600 tandarts- en orthodontistenpraktijken voegen zich bij de bezwaren van de KNMT tegen het door NZa uitgevoerde kostenonderzoek in de mondzorg.

De beroepsorganisatie voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen (KNMT) heeft een gedetailleerd bezwaarschrift ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bezwaarschrift

De KNMT laat weten dat het bezwaarschrift uitgebreid de bezwaren tegen het onderzoek bevat. Naar schatting loopt de bezwaarprocedure tot eind dit jaar. Als er niet genoeg tegemoet gekomen word, is er mogelijkheid om in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Ook naar de rechter

Naast deze procedure stapt de KNMT ook naar de rechter. Dit omdat er verwacht wordt dat de procedure bij de NZa lang gaat duren, maar de nieuwe tarieven ondertussen al ingaan. Met alle consequenties die daar bij komen kijken.

De KNMT zegt hierover: ‘We vragen de rechter om de beoogde tarieven per 1 januari 2026 tot nader order op te schorten. De 2 zaken (eentje voor tandheelkunde, eentje voor orthodontie) dienen naar verwachting dit najaar.’

Met de bezwaren sluit de KNMT zich aan bij andere beroepsgroepen die kritiek hebben op NZa-kostenonderzoeken in diverse zorgdisciplines. Huisartsen en vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten stapten eerder al naar de rechter in hun sector. De KNMT laat weten nauw contact te hebben met deze groepen om elkaar waar mogelijk te versterken.