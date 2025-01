40 procent minder investeringen in nieuwbouwzorgwoningen

In 2024 werd voor 724 miljoen euro geïnvesteerd in zorgvastgoed. Dit is een stijging van 11 procent ten opzichte van 2023, blijkt uit een jaarlijkse analyse van Capital Value.

Het herstel is nog voorzichtig ten opzichte van de jaren 2019 tot en met 2022, waarin jaarlijks meer dan 1 miljard euro werd geïnvesteerd in dit segment. In 2024 werd 270 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwbouwzorgwoningen.

Dat is 40 procent minder dan in 2023 en komt neer op slechts 3 procent van de jaarlijkse nieuwbouwambitie voor ouderen. Om de oplopende tekorten terug te brengen is niet alleen fors meer kapitaal van beleggers nodig, ook is er veel meer aanbod van nieuwbouwzorgwoningen nodig.

Urgentie

De planvoorraad van ontwikkelaars over 2025 in dit segment blijft met 5 procent ver achter bij de benodigde uitbreiding van de voorraad. Urgentie op Rijksniveau en stimulerende maatregelen zijn essentieel om de komende jaren meer zorgwoningen te realiseren.

“Er moet de komende jaren veel meer kapitaal beschikbaar komen voor deze assetclass om aan de enorme vraag te kunnen voldoen”, aldus Manon Kuipers, directeur zorgvastgoed bij Capital Value. “Wij roepen beleggers dan ook op om nader te onderzoeken hoe zij ouderenwoningen en zorgvastgoed in hun (impact)strategie kunnen opnemen. Zeker gelet op de urgentie in dit segment en de positieve maatschappelijke effecten. Ook kan efficiëntie behaald worden door meer focus te leggen op de inzet van de bestaande voorraad en verouderde (zorg)woningen toekomstbestendig te maken.”