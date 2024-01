40 procent van de transformatieplannen door snelle toets 

Van de 144 aanvragen zijn tot nu toe slechts 58 plannen door de eerste snelle toets van het Integraal Zorgakkoord (IZA) gekomen. Dat is minder dan de helft. Meer dan 30 procent van de aanvragen voor de transformatiegelden van IZA is afgekeurd door de zorgverzekeraars. Een ander substantieel deel van de plannen is nog in beoordeling. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het ministerie van VWS.

Veel zorgorganisaties steken veel tijd, mankracht en geld in de plannen. Dat veel plannen toch worden afgekeurd, heeft ook de aandacht van minister Kuipers van VWS. Recent kondigde hij aan dat hij het proces om de transformatiegelden aan te vragen wil verbeteren en versnellen. Ook is meer maatwerk nodig tussen zorgorganisaties en verzekeraars. Het Bestuurlijk Overleg IZA neemt uiterlijk begin maart een besluit over deze maatregelen.

Meer regie op specifieke thema’s

Kuipers en de IZA-bestuurders willen ‘meer regie zetten’ op de thema’s: passende zorg, toekomstbestendig ziekenhuislandschap, digitalisering en domeinoverstijgende samenwerking in de regio.

Andere maatregelen om het proces te versnellen en te verbeteren zijn: werken met arrangementen voor het indienen van bepaalde plannen, de randvoorwaarden aanpassen en de procedures van de planvorming en beoordeling vereenvoudigen.

Ook worden de regioplannen de komende weken geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in ‘impactvolle plannen’ die versneld in uitvoering kunnen worden gebracht en als voorbeeld kunnen dienen voor andere regio’s.

Goede voorbeelden

Voorbeelden die het ministerie van VWS expliciet aanhaalt, zijn het transformatieplan van de regio MooiMaasvallei en de plannen van Gedeelde Zorg Midden-Holland van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda met andere zorgaanbieders. Opvallende overeenkomst tussen de twee plannen is dat de samenwerking tussen het ziekenhuis en andere zorginstellingen al jaren geleden tot stand is gekomen.

Zorgorganisaties kunnen sinds 1 februari 2023 transformatieplannen indienen bij de zorgverzekeraars. Met het IZA is 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld om transformaties naar passende, toekomstbestendige zorg te bewerkstelligen.