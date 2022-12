467 meldingen over langdurige klachten na coronavaccinatie

Bij een stichting die bijhoudt hoeveel mensen langdurige klachten hebben nadat ze gevaccineerd zijn met een coronavaccin, zijn tot nu toe 467 meldingen binnengekomen. Die klachten zijn drie maanden na vaccinatie niet verdwenen en gaan onder meer over vermoeidheid, hoofdpijn en haaruitval, meldt C-support donderdag. Volgens de stichting houdt een kleine groep na vaccinatie klachten en is een verband met de vaccins nog onduidelijk.

Bij bijna de helft van de meldingen begonnen de klachten volgens C-support na de tweede vaccinatie. Ook hebben vrouwen vaker klachten dan mannen. Zij hadden vooral last van vermoeidheid en concentratie- en geheugenproblemen. De stichting zegt echter dat het nog moeilijk vast te stellen is of er een verband is tussen de langdurige klachten en de vaccins en dat daar meer onderzoek voor nodig is.

Verbetering

Sinds vorig jaar november houdt C-support maandelijks bij hoeveel mensen met langdurige klachten zich melden. Ook biedt C-support, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, hulp aan deze groep en wordt gekeken naar hoe de situatie verbeterd kan worden. (ANP)