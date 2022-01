6.300 medewerkers in de zorg aan de slag via Extra handen voor de Zorg

Vanaf de start van het project Extra handen voor de Zorg zijn minstens 6.300 kandidaten geplaatst bij voornamelijk vvt-instellingen. Waarschijnlijk gaat het om meer kandidaten, melden onderzoekers van Erasmus School of Economics in een evaluatie van het project. Het gaat om 41 procent van de ruim 15.000 kandidaten die vanaf de start zijn aangeboden.

Hiermee is de werkdruk bij de meeste betrokken instellingen verlaagd en steeg de kwaliteit van de zorg en werd het makkelijker om afdelingen open te houden, zeggen deelnemers. In een rapport concluderen onderzoekers van Erasmus School of Economics dat het project zeker heeft geholpen tijdens de pandemie.

Wel had de technische ondersteuning beter gekund en is het initiatief vooral een crisisinstrument. Tijdens de verschillende coronagolven bleek de animo over tijd al af te nemen, valt te lezen in het rapport.