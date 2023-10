750 zorgmedewerkers melden zich voor covidregeling

Betrokkenen kunnen zich nog tot maandag 23 oktober 12 uur melden met een aanvraag. De regeling is bedoeld voor zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf in 2020 ziek zijn geworden en daardoor niet meer (volledig) kunnen werken. Specifiek gaat het om mensen die tussen 1 maart en 30 juni 2020 ziek werden. In het begin van de coronapandemie was er een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorgmedewerkers liepen daardoor grote kans op besmetting door patiënten die met covid naar het ziekenhuis kwamen of in verpleeghuizen lagen.

Uitkering dit jaar

Een flink deel van de Tweede Kamer vond de tegemoetkoming te laag en wilde ook dat de aanvraagtermijn van één maand werd verlengd. Helder wilde dat niet, onder meer omdat ze het geld nog dit jaar wil overmaken naar de gedupeerden.

De betrokkenen moesten voor 1 juli 2023 zijn gekeurd, maar vanwege lange wachtlijsten bij het UWV lukt dat niet. De minister heeft wel toegezegd dat degenen die hier nog op wachten, al wel een aanvraag kunnen indienen. (ANP)