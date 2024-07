Sinds de oprichting in 2020 steeg de omzet van Co-Med door overnames van huisartspraktijken en het bijbehorende geld van zorgverzekeraars. Toch vroeg Co-Med Zorg begin juli zelf een faillissement aan, nadat de zorgverzekeraars de samenwerking hadden gestopt.

Nu moet de curator achterhalen of er écht geen geld meer in zit. Co-Med leende in 2023 namelijk 8,8 miljoen euro uit. In 2022 was dat nog ruim 6 miljoen, waarvan in ieder geval 2,5 miljoen euro een ‘vordering op groepsmaatschappijen’. (ANP)