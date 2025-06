KNGF vraagt opnieuw aandacht voor fysiotherapie in basisverzekering

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, wil alle fysiotherapie terug in de basisverzekering. Aanvullend verzekeren van fysiotherapie wordt daarmee overbodig. Volgens het KNGF is dit nodig om de tweedeling tussen arm en rijk tegen te gaan.

De beroepsvereniging roept demissionair minister van VWS Eddy van Hijum op om het onlangs verschenen rapport van het Zorginstituut Nederland naast zich neer te leggen. Daarin werd geadviseerd om fysiotherapie voor het grootste deel buiten de basisverzekering te laten.

Toegankelijkheid

Voor volwassenen geldt dat fysiotherapie voor slechts 12 procent in de basisverzekering zit. Wie fysiotherapie nodig heeft die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed, dient die zelf te betalen, of daarvoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Veel mensen hebben niet de financiële middelen om een aanvullende verzekering af te sluiten, stelt het KNGF. En ze kunnen een zitting niet betalen omdat zij zich dat niet kunnen veroorloven.

“Een openhartoperatie, een chemokuur, huisartsenbezoek, geneesmiddelen, GGZ-zorg en noem maar op, dat alles is – zeer terecht – voor iedereen beschikbaar vanuit de basisverzekering. Maar het grootste deel van de goedkope fysiotherapeutische zorg niet”, schrijft de voorzitter van het KNGF Lodi Hennink. “Dat leidt vervolgens tot zorgmijding. Mensen uit een lagere economische klasse zijn vaker ziek en hebben meer klachten. Juist zij hebben vaak hulp van de fysiotherapeut nodig om hun mobiliteit op peil te houden. Dat voorkomt verdere gezondheidsschade en maatschappelijke kosten.”

Kettingreactie

Vervolgens kiezen patiënten voor zorg die wel is verzekerd in de basisverzekering, zoals bijvoorbeeld de huisarts, wijkverpleegkundige of medisch specialist. “Daarmee wordt onjuiste zorg geleverd op een onjuiste plaats. Dit staat haaks op de ambitie van passende zorg.”

“Maar als vooraf of na een ziekenhuisopname behandeling door de eerstelijnsfysiotherapeut nodig is, is dat voor menig onverzekerde patiënt niet betaalbaar. Ze starten de noodzakelijke behandeling niet of patiënten verschijnen te laat.”

Advies Zorginstituut Nederland

Als het aan het ZiN ligt, komt fysiotherapie niet verder in de basisverzekering omdat zij alleen een positief advies geven als er bewijs is dat een behandeling effectief is. Daarmee stelt ZiN dat de effectiviteit van fysiotherapie onvoldoende is aangetoond, terwijl volgens het KNGF fysiotherapie een robuust wetenschappelijk fundament heeft.

Ook is volgens het KNGF bewijs van effectiviteit van fysiotherapie niet met dezelfde methode aan te tonen als van bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel. Het KNGF vraagt daarom om alle fysiotherapie integraal onder te brengen in de basisverzekering zodat iedereen daar aanspraak op kan maken.