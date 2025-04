Fysiotherapie niet naar basisverzekering

Het KNGF vindt dit maatschappelijk onaanvaardbaar en pleit ervoor dat fysiotherapie voor iedereen beschikbaar moet zijn vanuit de basisverzekering.

Kamerbrief

In een recente Kamerbrief van staatssecretaris Maeijer (VWS) gaat zij in op een van het Zorginstituut ontvangen rapport. Daarin werd geadviseerd om fysiotherapie voor het grootste deel buiten de basisverzekering te laten. Het kabinet stelt dat het niet het advies kreeg waar het om vroeg. De duidelijke opdracht van het kabinet was om juist de toegankelijkheid van deze zorg te verbeteren. Fysiotherapie ondersteunt namelijk de zelfredzaamheid, houdt mensen mobiel en voorkomt zwaardere, duurdere zorg.

Tweedeling

Het KNGF waardeert de opstelling van de staatssecretaris en vraagt de politiek om uit te blijven gaan van het belang van alle patiënten die fysiotherapie nodig hebben. “Iedereen die een openhartoperatie nodig heeft, kan daar financieel drempelloos aanspraak op maken. Maar wie de fysiotherapeut niet kan verzekeren of betalen, blijft verstoken van die zorg en is dus de dupe. Daarmee verdiepen we de tweedeling tussen rijk en arm. Dat is voor ons maatschappelijk onaanvaardbaar en de oproep aan de politiek is om in te grijpen. Fysiotherapie hoort niet thuis in de aanvullende verzekering voor sommige mensen, maar hoort in de basisverzekering voor iedereen”, stelt Lodi Hennink, voorzitter van het KNGF.

Toegankelijkheid fysiotherapie

Het kabinet is steeds van mening geweest dat een stelselwijziging wenselijk was waarin meer fysiotherapie vanuit de basisverzekering moest worden vergoed. Hennink: “De toegankelijkheid van fysiotherapie is niet alleen belangrijk voor de patiënt als mens, maar ook essentieel voor het gehele zorgsysteem. Het versterkt ook het samenspel tussen de eerste lijn, tweede lijn en derde lijn. Zonder goede toegankelijkheid komen mensen met minder geld onnodig in het ziekenhuis, en na behandeling door de medische specialist hapert de noodzakelijke vervolgzorg in de eerste lijn.”