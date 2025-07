Nieuwe handreiking Pharos geeft inzicht in rol van brugfuncties

In veel akkoorden (IZA, GALA, WOZO) en ook in de Visie op de Eerstelijnszorg 2030 wordt gepleit voor betere samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein. Daarbij worden brugfuncties genoemd als onderdeel van een betere samenwerking.

Pharos lanceert daarom de handreiking Brugfuncties tussen huisartsenzorg en sociaal domein, een publicatie die inzicht geeft in de belangrijke rol van brugfuncties bij het verbinden van medische en sociale ondersteuning voor inwoners met complexe hulpvragen. De handreiking beschrijft verschillende typen brugfuncties, zoals wijkcoördinatoren, PO-Sociaal, welzijnscoaches, dorpscoördinatoren en sociaal makelaars.

Brugfuncties

In de praktijk komen veel mensen bij de huisarts terecht met problemen die niet oorspronkeijk medisch van aard zijn. Brugfuncties verbinden huisartspraktijken met het sociaal domein en zorgen voor tijdige en passende ondersteuning.

Aan de hand van interviews met professionals uit het hele land biedt Pharos een rijk overzicht van hoe brugfuncties in de praktijk functioneren, welke taken, competenties en uitdagingen ze kennen, hoe ze worden gefinancierd en gepositioneerd en welke factoren bijdragen aan succesvolle samenwerking.

Daarnaast biedt de publicatie concrete handvatten voor het inrichten van netwerken, het bevorderen van onderlinge samenwerking en het versterken van de sociale infrastructuur op lokaal en regionaal niveau.

Duurzaam inbedden

De brugfunctie is noodzakelijk voor het versterken van de sociale basis en het terugdringen van vermijdbare zorgkosten. Om brugfuncties duurzaam in te bedden pleit Pharos voor stabiele financiering en bestuurlijke afspraken, ruimte voor professionele ontwikkeling, intervisie en leren in de praktijk, regionale en landelijke regie om versnippering te voorkomen en samenwerking te stimuleren.

De handreiking is ontwikkeld in opdracht van ZonMw en is bedoeld voor beleidsmakers, gemeenten, zorgorganisaties en professionals in zowel het medisch als sociaal domein.