Aanbieders in verweer tegen suggestie ‘vaccinatievoordringen’

Bezondigen zorgaanbieders zich aan ruimhartig, lukraak -of erger nog- onreglementair vaccineren van eigen personeel? Dat was kort gezegd de strekking van het bericht dat RTL Nieuws zondag naar buiten bracht. Gelet op de gretigheid waarmee minister De Jonge reageerde, ogenschijnlijk een welkome afleiding voor de veelbekritiseerde bewindsman. Volgens branchevereniging ConForte hebben de betrokken zorgaanbieders zich netjes aan de afspraken met de GGD gehouden.

RTL Nieuws meldde zondag op basis van eigen onderzoek dat medewerkers van negen grote zorgorganisaties in Zuid-Holland onterecht een vaccin toegewezen hadden gekregen. Het zou gaan om mensen die wel werken in een verpleeghuis, maar geen rechtstreeks contact hebben met een patiënt, zoals data-analisten, inkoopmedewerkers en keukenpersoneel.

Een duidelijk voorbeeld van ‘voordringen’, aldus De Jonge in AD. “Het is niet de tijd om de toffe peer uit te hangen en te denken: ik nodig mijn hele personeelsbestand uit. Elk vaccin dat wordt toegediend bij iemand die het niet hard nodig heeft, gaat ten koste van iemand die het veel harder nodig heeft. We moeten zuinig zijn.”

Kring

ConForte stelt in een reactie dat het vaccinatiebeleid conform de afspraken met de GGD-GHOR regio Rijnmond is. Werkgevers mogen gezamenlijk de definitie van werknemers bepalen, inclusief ZZP-ers en ondersteunend personeel in contact met kwetsbaren. De ConForte-leden zijn samen overeengekomen dat hiertoe alle medewerkers behoren die binnen de muren van een verpleeghuis werken: “Zij vormen allen de kring rondom de kwetsbare ouderen die in het verpleeghuis wonen.”

Ontkenning

De bewering dat ook werknemers die niet in het verpleeghuis actief zijn gevaccineerd worden, wordt door ConForte met klem ontkend. “Dat is absoluut niet het geval”, aldus een woordvoerster. “We hebben ons puur gehouden aan de grenzen van het verpleeghuis.”

Hotspot

Volgens Conforte hebben de aangesloten zorgaanbieders zich bij de ruime afbakening van de vaccinatiegroep mede laten leiden door eerdere ervaringen. “Regio Rijnmond is lange tijd een hotspot van besmettingen geweest. We hebben gezien dat een aantal grote uitbraken door andere medewerkers in de verpleeghuizen werd veroorzaakt dan het zorgpersoneel. Om besmettingen te voorkomen, hebben wij niet alleen zorgmedewerkers uitgenodigd maar ook huiskamerassistentes, gastvrouwen en receptionistes die in het verpleeghuis in contact staan met bewoners, bezoekers en andere medewerkers. We beschermen de kwetsbare bewoners in het verpleeghuis niet, als we maar een deel van de mensen die in het verpleeghuis werken, vaccineren.”

Twente

Naast de ConForte-leden is ook Carintreggeland in de media onder vuur komen te liggen. De Twentse zorgaanbieder zou te veel vaccins voor het aantal bewoners besteld hebben en die gemakshalve maar aan het eigen personeel hebben gegeven. In een verklaring verweert Carintreggeland zich fel tegen deze voorstelling van zaken.

Goede redenen

Volgens de zorgaanbieder zijn er goede redenen waarom soms kleine hoeveelheden vaccin overblijven. Door de dosering, die in een veelvoud van zes wordt aangeleverd, komt het aantal vaccins niet altijd exact overeen met het aantal bewoners. Ook kan het aantal te vaccineren bewoners door plotse besmettingen of overlijden afwijken van het aantal eerder opgegeven vaccinatiekandidaten.

Afspraak

Om maar niets van het kostbare vaccin te verspillen worden restanten gebruikt om personeelsleden te vaccineren. “Het vaccin is te kwetsbaar om tussen de locaties vervoerd te worden of terug te sturen”, stelt Carintreggeland in een toelichting. “Natuurlijk wilden we niets van dit schaarse vaccin verspillen. Daarom is met het RIVM afgesproken dat met het restant intramurale zorgmedewerkers gevaccineerd konden worden. Een klein aantal (129) van onze 4200 medewerkers is met de restanten gevaccineerd. Deze medewerkers hadden al een uitnodiging, maar stonden op de wachtlijst.”

Respect en waardering

Het stoort Carintreggeland dat de integriteit en professionaliteit van de organisatie en de medewerkers in twijfel wordt getrokken. De berichtgeving “doet geen recht aan onze betrokken collega’s die de afgelopen tijd zoveel extra uren hebben gewerkt en ervoor hebben gezorgd dat de vaccinatie zorgvuldig en nauwgezet verliep voor de bewoners. Een gigantische klus naast hun normale werk, die waardering en respect verdient.”