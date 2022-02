Aanbieders langdurige zorg krijgen coronakosten ook in 2022 vergoed

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen ook dit jaar een vergoeding krijgen voor kosten die zij maken als gevolg van de coronapandemie. Het gaat om extra kosten waar zij geen invloed op hebben.

Dat laat de NZa vandaag weten.

Ook in 2022 zullen langdurigezorgaanbieders extra kosten hebben om de RIVM-richtlijnen te volgen over wat aanvullend nodig is om veilige en verantwoorde zorg te kunnen leveren. Tevens kunnen maatregelen, zoals de verplichte anderhalve meter afstand, tot meerkosten leiden.

Met deze compensatieregeling kunnen zorgaanbieders een vergoeding ontvangen voor de gemaakte kosten. Het gaat hierbij om de volgende extra uitgaven: extra persoonlijke beschermingsmiddelen, vaccinatiekosten, inzet vervangend personeel bij hoog ziekteverzuim, extra kosten dagbesteding volgend uit de afstandsnorm en kosten van zelftesten voor het personeel.