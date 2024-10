Aanmelden expertisecentra post-covidpatiënten per 1 november

De opening volgt nadat afgelopen week groen licht werd gegeven. Het is de bedoeling dat na de drie genoemde umc’s ook de overige umc’s in Nederland “zo spoedig mogelijk de deuren openen voor post-covidpatiënten”.

Kennisdeling

Binnen de centra wordt opgedane ervaring en kennis gedeeld met algemene ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners “zodat deze zo snel mogelijk de patiënt bereikt”. Ook is er een samenwerking met het al bestaande Post-Covid Netwerk Nederland. Doel is het “leveren van de beste post-covidzorg aan grotere groepen patiënten”.

Patiëntenorganisaties zijn blij. “Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat het proces langer heeft geduurd dan we hadden verwacht en gehoopt. We hebben hier hard voor gestreden en dankzij onze gezamenlijke inspanning is het geld voor de expertisecentra vrijgemaakt. Dat de eerste drie expertisecentra openen is voor longcovidpatiënten een emotioneel moment”, aldus Diewke de Haen namens enkele samenwerkende patiëntenorganisaties.

Landelijk netwerk

De expertisecentra zijn nu nog alleen voor volwassenen. Voor kinderen kunnen ze helaas nog niet meteen open, melden de patiëntenorganisaties. “Dit heeft de volle aandacht van alle partijen.” Toenmalige demissionaire zorgminister Pia Dijkstra meldde in juli al dat de centra werden opgezet. Het doel is een landelijk dekkend netwerk waar kennis en ervaring over post-covidverschijnselen worden verzameld en gedeeld. (ANP)