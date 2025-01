Mondkapjesadvies in Nederland ongewijzigd

Volgens minister Agema is het beeld in Nederland anders dan in België. “We houden het goed in de gaten, maar het is niet zo dat we ons op dit moment extra zorgen maken over de ontwikkeling van welk virus dan ook”, schrijft de NOS.

Advies aangepast

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateert wel een griepgolf. Hoewel er geen sprake is van een epidemie, bereikt het aantal besmettingen nu het hoogste niveau sinds maart vorig jaar.

Het RIVM wijst op het algemene advies bij luchtwegklachten, onder meer om afstand te houden en in het geval van noodzakelijk contact een mondkapje te dragen. Het instituut ziet zoals ieder jaar veel RS, maar ook het griepvirus en het coronavirus dat vijf jaar geleden tot een pandemie leidde.

Het aantal coronabesmettingen is uitzonderlijk laag voor de tijd van het jaar. Vorig jaar werden vier keer zoveel virusdeeltjes in het rioolwater gevonden als nu.

België

In België neemt de druk op ziekenhuizen en huisartsen toe door de virussen en daarom is daar het advies aangepast. Ook bij contacten met zorgverleners wordt daarom geadviseerd weer een mondmasker te dragen. Werkgevers worden opgeroepen hun werknemers thuis te laten werken als ze last van hun luchtwegen hebben of een kwetsbare gezondheid.

In België heerst niet alleen griep, maar zijn ook veel mensen besmet met andere virussen. Het ministerie heeft het waarschuwingsniveau voor luchtweginfecties verhoogd van code geel naar code oranje. Dat houdt in dat de huidige piek van luchtweginfecties grote druk legt op het zorgsysteem.

Naast het dragen van een mondkapje, wordt ook geadviseerd de handen goed te wassen, het huis goed te ventileren en bij ziekteverschijnselen thuis te blijven. (ANP/Skipr)