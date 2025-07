Hof behandelt hoger beroep mondkapjeszaak volgend jaar 

De rechtbank Amsterdam besloot in februari dat Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme de miljoenenwinst die ze maakten met de verkoop van mondkapjes moeten terugbetalen aan de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). De Staat heeft geen recht op de winst van de mondkapjesdeal, oordeelde de rechtbank.

Zonder winstoogmerk

Van Lienden had vooraf publiekelijk aangegeven zonder winstoogmerk te werken. Achteraf bleek dat ze de bestelling van 40 miljoen mondkapjes uitvoerden namens hun commerciële bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) in plaats van hun stichting. Het bedrag dat de drie compagnons moeten terugbetalen aan de stichting bedraagt 20,7 miljoen euro.

De drie zakenpartners tekenden hoger beroep aan tegen dit vonnis, evenals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dinsdag spraken de partijen af dat ze drie maanden de tijd krijgen om de schriftelijke stukken bij het hof aan te leveren. Daarna duurt het nog drie tot zes maanden tot de inhoudelijke behandeling.

Geen schikking

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de partijen voor die tijd nog tot een schikking komen, bleek na de suggestie van het hof om een mediator aan te stellen. Er zijn al diverse pogingen gedaan die steeds zijn afgeketst, zei de advocaat van Damme. “Dat heeft het vertrouwen van mijn cliënt in bestuurders van de stichting niet bevorderd.”

De mannen arriveerden pas na afloop van de zitting bij het hof, want ze woonden in de ochtend eerst een andere zitting bij van de rechtbank in Rotterdam, waar hun strafzaak dient. Het Openbaar Ministerie vervolgt de drie ex-bestuurders van de stichting voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.

12.000 pagina’s

De strafzaak vergt meer tijd en is nog niet rijp voor een inhoudelijke behandeling. Het strafdossier telt inmiddels 12.000 pagina’s. De rechtbank wil meer informatie van de rechercheurs van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en gaat twee nieuwe inleidende zittingen inplannen rond oktober en december. Een deel van de zitting in Rotterdam was achter gesloten deuren. Van Lienden vertelde in beslotenheid aan de rechters over zijn persoonlijke situatie. (ANP)