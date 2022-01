Aantal boosterprikken neemt snel af

De piek van de boostervaccinaties tegen het coronavirus is achter de rug. Vorige week hebben iets meer dan 1,1 miljoen mensen een oppepprik gekregen. Een week eerder haalden bijna 1,9 miljoen mensen zo’n inenting, en de week daarvoor ruim 1,6 miljoen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zijn wekelijkse overzicht.

Meerdere GGD’en lieten eerder al weten dat de piek was geweest. Ze kregen daardoor ruimte om mensen zonder afspraak een boosterprik aan te bieden. Dat zou het voor jongeren gemakkelijker moeten maken om de inenting te halen.

60-plussers

Ongeveer 90 procent van de 60-plussers heeft een boosterprik gehaald, meldt het RIVM. De opkomst in de overige leeftijdsgroepen is niet bekend. In totaal hebben nu ongeveer 7,6 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Dat komt neer op ongeveer 53 procent van alle volwassen Nederlanders.

Animo

Ook de animo voor de overige prikken daalt wat. Bijna 11.000 mensen haalden vorige week hun eerste prik, tegen bijna 14.000 in de week ervoor. Verder kregen bijna 20.000 mensen een tweede prik, het laagste aantal sinds april.

Aanvullende prik

Ongeveer 500 mensen kregen vorige week een aanvullende prik, het laagste aantal sinds die inenting beschikbaar is. Deze mensen hebben een ernstige afweerstoornis. Na de eerste prikken hebben ze mogelijk niet genoeg bescherming tegen het coronavirus opgebouwd. (ANP)