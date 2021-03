Aantal coronabesmettingen in verpleeghuis neemt verder af

De daling van het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners zet door, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het instituut is het aantal besmettingen in verpleeghuizen inmiddels afgenomen tot onder het landelijke gemiddelde besmettingsniveau per 100.000 inwoners.

Eerder meldde het gezondheidsinstituut al dat de daling onder bewoners van verpleeghuizen wijst op een gunstig effect van vaccinatie tegen het coronavirus. “Acht weken na de eerste toegediende vaccinatie is het effect van vaccinatie in de verpleeghuizen duidelijk zichtbaar. Inmiddels hebben bijna alle verpleeghuisbewoners een eerste vaccinatie gehad, een deel van de bewoners heeft de tweede vaccinatie ook ontvangen”, aldus het RIVM.

Eind maart krijgen alle verpleeghuisbewoners die in de eerste ronde niet aan bod kwamen, bijvoorbeeld door ziekte, alsnog een vaccinatie aangeboden.

Thuiswonenden

Volgens het instituut is er bij thuiswonende ouderen, waarvan de eerste mensen eind januari gevaccineerd zijn, ook geen stijging zichtbaar in besmettingen. “Het is nog te vroeg om te zeggen of dit een effect van de vaccinaties is.”

Het RIVM ziet ook dat de ziekenhuisopnames van 80-plussers verder afnemen, waarschijnlijk als gevolg van het starten van vaccineren in deze groep. “Verlichting van de druk op de ziekenhuizen levert dit helaas niet op, omdat patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen veelal jonger zijn”, aldus het instituut. (ANP)