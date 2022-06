Aantal coronagevallen stijgt verder

In ongeveer een week tijd is het aantal bevestigde besmettingen bijna verdubbeld. Vorige week woensdag meldde het RIVM 1859 coronagevallen en de woensdag ervoor bijna 1400.

Nieuwe coronagolf

In de afgelopen 7 dagen zijn iets meer dan 17.000 positieve tests geregistreerd, gemiddeld zo’n 2440 per dag. Dat is ongeveer 72 procent meer dan in de week ervoor.

De stijging is hoogstwaarschijnlijk het begin van een nieuwe coronagolf, zei het RIVM dinsdag. In het rioolwater zijn meer virusdeeltjes te vinden en meer mensen melden positieve zelftests via de zogeheten Infectieradar van het RIVM. Ook het aantal mensen dat naar een teststraat van een GGD gaat om bevestiging van een positieve zelftest te krijgen, loopt op. Het aantal tests valt nog binnen de capaciteit van de GGD’en, meldt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. “Wij houden de testvraag, per GGD-regio, op dagbasis scherp in de gaten om de vraag en het aanbod te vergelijken. De GGD’en bepalen of, waar, wanneer en hoeveel er lokaal wordt opgeschaald.” (ANP)