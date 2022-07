Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt verder

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het afgelopen etmaal wederom gedaald, tot 1017. Dat zijn er 61 minder dan een dag eerder, zo blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen is het totale aantal patiënten voor het eerst sinds ruim een week weer onder de duizend gedoken, daar liggen nu 975 mensen. Op de intensive cares ging het aantal met twee omhoog naar 42. Zeven gevallen waren daar nieuw. Het aantal nieuwe opnamen op de verpleegafdelingen was de afgelopen 24 uur 116, tegen 107 een dag eerder.

Op 20 juli bereikte de zomergolf een hoogtepunt in de ziekenhuizen. Toen lagen daar 1149 mensen met corona. Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. (ANP)