Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets toegenomen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen op dit moment 1848 coronapatiënten, 39 meer dan een dag eerder. Van hen liggen er 526 op de intensive care, acht meer dan zaterdag, en 1322 in de kliniek. Dat zijn er 31 meer dan de dag ervoor. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Zondag zijn 181 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 26 minder dan de vorige dag. Van hen zijn er 21 opgenomen op de IC, één minder dan zaterdag, en 160 in de kliniek, 25 minder dan de dag ervoor. Er zijn nu 927 IC-bedden bezet, waarvan 401 door mensen die iets anders dan corona hebben.

Instroom en bezetting

De instroom in de ziekenhuizen en de ziekenhuisbezetting zijn in de afgelopen week beide met ongeveer 3 procent gedaald. Dit was in lijn met de verwachting op basis van het aantal coronabesmettingen. (ANP)