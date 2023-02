Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt op tot zo’n 400

De coronadrukte in de ziekenhuizen neemt toe. Ziekenhuizen behandelen momenteel 399 mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 19 januari, bijna een maand geleden.

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) worden in het weekeinde en op feestdagen niet bijgewerkt. Er liggen nu 53 coronapatiënten meer in het ziekenhuis dan afgelopen vrijdag. Dat is de grootste toename in een weekeinde sinds half december, acht weken geleden. In iets meer dan een week tijd steeg het totale aantal opgenomen coronapatiënten met 123.

Langzame instroom

Het aantal patiënten loopt op doordat de instroom langzaamaan weer wat toeneemt. In de afgelopen dag hebben ziekenhuizen 78 mensen met corona opgenomen. Dat is het hoogste aantal in ongeveer een maand tijd. In de afgelopen zeven werkdagen kwamen gemiddeld ruim 63 mensen per dag in een ziekenhuis terecht. Dat is wel nog aanzienlijk minder dan bij de piek rond de jaarwisseling. (ANP)