Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt fors toe: bijna 900

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in een dag tijd gestegen van bijna 800 naar bijna 900. In totaal behandelen ziekenhuizen nu 870 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is dat het hoogste aantal sinds 17 maart, bijna negen maanden geleden.