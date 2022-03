Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot boven de 2.000

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen tot boven de 2.000, het hoogste aantal in bijna drie maanden. In totaal liggen daar nu 2.017 covidpatiënten. Dat zijn er 157 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1869 coronapatiënten, 146 meer dan zondag. De laatste keer dat er zoveel mensen met corona onder de leden op deze afdelingen lagen was half december vorig jaar. Op de intensive cares liggen nu 148 covidpatiënten. Dat is een toename van elf vergeleken met een dag eerder.

Coronapatiënten

In de afgelopen 24 uur werden 197 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de IC’s werden 17 patiënten met corona binnengebracht.

Andere oorzaak

Een deel van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met hartproblemen of buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt toevallig dat ze positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen. (ANP)