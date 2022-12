Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot boven de 800

De coronadrukte in de ziekenhuizen is weer aan het oplopen, na een periode van relatieve rust. Ziekenhuizen behandelen momenteel 813 mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 26 oktober, iets meer dan twee maanden geleden.

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) lagen er precies een week geleden 632 mensen in het ziekenhuis met het coronavirus onder de leden. Dat betekent dat er in een week tijd 181 mensen meer zijn opgenomen dan het ziekenhuis hebben verlaten. Van maandag op dinsdag steeg de totale bezetting met 111 personen. De LCPS-cijfers maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege het virus zijn opgenomen en mensen die andere klachten hebben en toevallig besmet bleken.

Nieuwe coronagolf

De ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 146 nieuwe patiënten met corona opgenomen. In de laatste zeven dagen waarvoor gegevens bekend zijn, belandden gemiddeld bijna 133 mensen per dag in het ziekenhuis door toedoen van het virus. Dat is de hoogste gemiddelde instroom sinds eind oktober. De cijfers worden niet bijgewerkt op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

De stijging van het aantal opnames volgt op de stijging van het aantal besmettingen. Niet alleen de officiële testlocaties van de GGD’en stellen meer coronagevallen vast, in het rioolwater zijn ook veel meer virusdeeltjes te vinden dan een paar weken geleden. Op een speciaal platform van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven steeds meer mensen door dat ze een positieve zelftest hebben gehad. Het RIVM heeft nog geen verklaring voor de toename en weet nog niet of dit het begin van een nieuwe coronagolf is. (ANP)