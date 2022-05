Aantal IC-coronapatiënten op laagste niveau sinds september 2020

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde woensdag met 80 naar 642. De laatste keer dat minder dan 700 patiënten met covid op de verpleegafdelingen lagen, was eind oktober afgelopen jaar.

Hoog ziekteverzuim

Ook het aantal opnames van mensen met het coronavirus daalt. Woensdag werden 6 coronapatiënten opgenomen op de IC en 42 op de verpleegafdelingen. In totaal liggen woensdag 691 patiënten met of door corona in het ziekenhuis, 87 minder dan een dag eerder. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen.

Door het hoge ziekteverzuim zijn sommige zorginstellingen echter nog steeds overbelast, waarschuwt Kramer. “Het is belangrijk dat deze instellingen ondersteuning krijgen om ervoor te zorgen dat ze niet omvallen. Anders heeft iedereen in de zorg daar last van.” In de eerste drie maanden van 2022 meldde bijna 10 procent van alle zorgmedewerkers zich ziek.

Huisarts als kanarie in de kolenmijn

Daarnaast zijn de coronapatiënten nog steeds “extra” werk. “Jaarlijks komen 6,5 miljoen mensen met een acute vraag bij de huisarts of huisartsenpost”, rekent Kramer voor. “Vandaar uit gaan zo’n 2 miljoen mensen naar de spoedeisende hulp. Daarvan worden ongeveer 700.000 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Elke coronapatiënt komt daar nog eens bovenop.”

Nu grootschalig testen bij de GGD is afgeschaft, kunnen de coronabesmettingen beter aan de hand van de huisartsenpraktijken in de gaten worden gehouden, vindt de LCPS-voorzitter. “De drukte in de huisartsenpraktijken is een belangrijke indicator.” Het is volgens Kramer de eerste plek waar mensen met klachten terechtkomen. “De huisartsenpraktijk kan de kanarie in de kolenmijn zijn. Als die kanarie omvalt, weet je dat een probleem kan ontstaan.”

Mutatie

Als in het najaar een nieuwe mutatie van het coronavirus opnieuw zorgt voor veel ziekenhuisopnames, kan het LCPS overigens “razendsnel” paraat staan. De huidige “buffer” in de zorg is volgens Kramer echter onvoldoende. Hij vindt dat de capaciteit uitgebreid moet worden. “Dat begint al bij de huisarts. Zo moeten we voorkomen dat de zorginstellingen niet vollopen”, aldus Kramer. (ANP)