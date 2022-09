Aantal nieuwe coronagevallen daalt niet meer

De daling van het aantal positieve coronatests is voorbij. In de afgelopen zeven dagen zijn 7856 besmettingen bevestigd en geregistreerd. Dat is 1,6 procent meer dan in de week ervoor. Voor het eerst sinds 16 juli, ruim zeven weken geleden, is het aantal gevallen op weekbasis gestegen.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft de instroom in de ziekenhuizen voorlopig wel dalen. De coronaklachten van 179 mensen waren vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is ruim 30 procent minder dan de week ervoor. Toen werden (na correctie) 259 mensen opgenomen vanwege de gevolgen van hun coronabesmetting.

Teststraten

De teststraten van de GGD’en hebben het iets drukker gekregen. Zij voerden vorige week 10.731 coronatests uit, tegen 10.372 in de week ervoor. Van die testen vorige week bracht 59,7 procent een besmetting aan het licht. Voor het eerst sinds 5 juni komt dit onder de 60 procent uit.

Centaurus-variant

Een van de nieuwe subvarianten van het coronavirus, die BA.2.75 of centaurus wordt genoemd, komt iets vaker voor. Die is nu bij veertien mensen in Nederland vastgesteld. Centaurus zou in oktober dominant kunnen worden, heeft het RIVM berekend, maar dit is nog heel onzeker. Het RIVM kan ook nog niet inschatten of het aantal besmettingen dan weer zal stijgen. Centaurus zit net iets anders in elkaar dan andere varianten en kan daardoor onze afweer beter omzeilen, maar mensen lijken er niet zieker door te worden.

Den Haag

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het RIVM 1453 positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 17 augustus. Den Haag voert de lijst aan met 43 bevestigde besmettingen. Daarna komen Amsterdam (41), Rotterdam (40), Breda en Utrecht (beide 24).

In ziekenhuizen liggen nu 469 mensen met corona. Dat aantal schommelt sinds vorige week rond de 450. Onder die 469 positief geteste mensen zijn er 27 die op de intensive cares worden verzorgd. Dat is het laagste aantal sinds 24 juni. (ANP)