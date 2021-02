Aantal nieuwe coronagevallen onder gemiddelde

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 3416 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3628 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op woensdagen zijn er over het algemeen meer positieve tests dan op maandagen en dinsdagen en dat is nu ook het geval. De afgelopen dagen registreerde het RIVM ongeveer 2800 positieve tests per dag.Vorige week woensdag telde het RIVM bijna 3200 bevestigde besmettingen en de woensdag ervoor iets meer dan 4000.

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 240 besmettingen aan het licht. Rotterdam registreerde 106 positieve tests en in Den Haag kregen 99 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Verder waren er 48 nieuwe gevallen in Purmerend en 45 in Eindhoven. Op zowel Ameland, Vlieland als Schiermonnikoog testte een inwoner positief.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 89, tegen 88 op dinsdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden, want het overlijden van een coronapatiënt wordt soms pas na een tijdje geregistreerd. In Leeuwarden kwamen er zeven sterfgevallen bij, in Rotterdam en Eindhoven vijf.

Sterfgevallen

Het officiële dodental door het virus kwam woensdag uit boven de 15.000, op dag 357 van de uitbraak. Zeker 15.020 Nederlanders zijn aan het virus overleden, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Rotterdam telt de meeste coronadoden. In de Maasstad zijn zeker 780 mensen aan het virus overleden. Amsterdam verloor 661 inwoners door corona en Den Haag 502. Daarna volgen Eindhoven (280), Tilburg (270) en Utrecht (217). De dodelijkste dag tot nu toe is 2 april vorig jaar, toen 178 mensen overleden.

Ikazia Ziekenhuis

De eerste coronadode viel op 6 maart vorig jaar. Een 86-jarige man uit Oud-Beijerland overleed in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. De volgende dag viel ook een dode, de dag daarna stierven twee coronapatiënten. Vanaf 14 maart begon het aantal coronadoden hard op te lopen. Twee weken later waren al meer dan duizend mensen aan corona overleden en begin mei stierf de 5000e Nederlander aan het virus. De sterfte lag laag tijdens de zomer, maar in de loop van september begon het aantal sterfgevallen weer te stijgen. Half december werd het 10.000e sterfgeval geregistreerd.

Iets meer dan een miljoen mensen zijn positief getest, maar het werkelijke aantal besmettingen ligt vrijwel zeker ook hoger. Amsterdam telt in totaal bijna 61.000 bevestigde besmettingen, Rotterdam bijna 49.000 en Den Haag iets meer dan 34.000. Ameland (139), Rozendaal (73), Vlieland (38) en Schiermonnikoog (11) hebben het laagste aantal besmettingen en zijn de enige gemeenten zonder sterfgevallen. (ANP)