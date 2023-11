ABN AMRO: Ondanks loonsverhoging blijven financiële problemen zorgsector beperkt

Dat stelt ABN AMRO in de analyse ‘Zorg gaat strijd om personeel aan’. In de analyse duidt ABN AMRO de voorgenomen loonsverhoging in de zorgsector. Daaruit blijkt dat de loonstijging zorginstellingen helpt om personeel vast te houden en aan te trekken. Hierdoor kan meer zorg verleend worden, wat bijdraagt aan lagere wachtlijsten, hogere omzet en lagere kosten voor inhuur van externen, schrijft ABN AMBRO.

Loongroei

De loongroei in de zorgsector gaat gelijk op met de gemiddelde loongroei in andere sectoren blijkt uit de analyse. Volgend jaar maakt zorgpersoneel waarschijnlijk wel een grotere loonsprong vergeleken met andere sectoren. Er wordt een stijging van 8 procent in ziekenhuizen en 6,5 procent in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (vvt) verwacht. Deze loonstijging is hard nodig om meer zorgpersoneel aan te trekken.

Omdat de loonontwikkeling in de markt volgend jaar naar verwachting achterblijft op die van ziekenhuizen en op die van verpleging en verzorging, stijgen de tarieven voor zorginstellingen minder hard dan de werkelijke loonstijgingen van zorginstellingen.

Tarieven zorg blijven achter

De tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruiken en het budget vanuit de overheid worden jaarlijks geïndexeerd voor gestegen kosten van materiaal en personeel. De tarieven stijgen nu niet volledig mee met de lonen. Dit verslechtert de financiële resultaten van zorginstellingen op korte termijn.

Accountantsbureau EY gaf eerder aan dat het rendement in 2022 is gehalveerd en het aantal verlieslatende zorgaanbieders verdubbeld is. Dit komt voornamelijk door het hoge ziekteverzuim en de hoge kosten voor inhuur van externen als gevolg van het personeelstekort. De daling in rendement zorgt ervoor dat zorgaanbieders minder kunnen investeren. Hierdoor kan de kwaliteit van zorg in Nederland achteruitgaan.

Hoewel zorginstellingen volgend jaar de stijgende loonkosten niet volledig kunnen doorberekenen in de tarieven die ze ontvangen, blijven financiële problemen beperkt omdat ze meer zorg kunnen verlenen met minder dure externe krachten.

Daling in verzuim

Begin dit jaar heeft het verzuim in de zorg een daling ingezet. In het tweede kwartaal van 2023 was het verzuim in de zorg gemiddeld 0,5 procent lager dan een jaar eerder en bij ziekenhuizen nam het zelfs met 0,7 procent af.

De verwachting is dat deze daling volgend jaar doorzet. Het is de vraag of het niveau van voor de coronacrisis bereikt kan worden omdat het langdurig ziekteverzuim wel is toegenomen. Tijdens de coronacrisis is meer zorgpersoneel langdurig uitgevallen met onder andere mentale klachten en long covid.