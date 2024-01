Academische status LUMC kan in gevaar komen door fraude

Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft onvoldoende maatregelen genomen tegen fraude, waardoor het ziekenhuis zijn academische titel en vergunning kan verliezen, blijkt uit een extern onderzoeksrapport waarover Follow the Money en Omroep West berichten.

Een commissie onder leiding van Albert Scherpbier onderzocht hoe het kon gebeuren dat er binnen het LUMC structureel gefraudeerd werd met Europese subsidies.

Nauwelijks maatregelen

Geconcludeerd wordt dat er nog nauwelijks maatregelen zijn genomen om herhaling van fraude te voorkomen. Bovendien merkt de commissie op dat medewerkers geregeld een enorme druk voelen om te presteren, dat er geen eenduidige procedures zijn om projecten te beoordelen en er vaak onder grote tijdsdruk, ook slechte, voorstellen worden goedgekeurd. Dit werkt fouten en gesjoemel in de hand. Het ziekenhuis lijkt niet te beseffen hoe ernstig dit is, is een van de conclusies.

Scherpbier zegt dat de fraude niet kan worden gezien “als eenmalig incident waarin een paar enkelingen over de schreef zijn gegaan, maar als iets wat samenhangt met de heersende moraal en de onderlinge verhoudingen in het academisch ziekenhuis”. (ANP)