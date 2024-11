Achmea Real Estate investeert 100 miljoen euro in Buurtwonen

Achmea Real Estate gaat de komende vijf jaar ruim 100 miljoen euro investeren in 25 kleinschalige woonlocaties voor bewoners met een beginnende zorgvraag. Achmea werkt hiervoor samen met Buurtwonen, een alliantie van Buurtzorg en ontwikkelaar Hestia Living. “Buurtwonen gaat samen met de bewoners, en hun informele netwerk, in de buurt ‘ecosystemen’ ontwikkelen die zichzelf kunnen dragen”, zegt Thijs de Blok van Buurtzorg.

De woningen worden grotendeels gebouwd met hout en andere biobased materialen. Het eerste project in Joure (Friesland) is over een half jaar klaar.

Buurtwonen

De nieuwe woonlocaties bestaan uit 15-25 appartementen met een algemene ruimte en een gemeenschappelijke tuin, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten voor gezamenlijke activiteiten. Buurtwonen wordt de hoofdhuurder en verhuurt de appartementen aan de bewoners die via het wijkteam van Buurtzorg worden gezocht. Achmea is de eigenaar en verhuurder.

Informele netwerk

De kleinschalige complexen komen in wijken waar de toekomstige bewoners nu al wonen. Zo kunnen zij gebruik blijven maken van de hulp van familie, vrienden en mantelzorgers. Dat sluit aan op de wensen van veel senioren die graag in hun eigen buurt willen blijven wonen. Bijkomend voordeel is dat de bewoners op deze manier minder een beroep hoeven doen op professionele zorg.

Fabrieksmatige houtbouw

Fabrieksmatige houtbouw De Groot Vroomshoop, onderdeel van Volker Wessels, is de beoogde bouwer van de complexen. Het bedrijf start nog dit jaar met de bouw van de eerste appartementen in Joure. De woningen bestaan uit modules van hout en andere biobased materialen, die de bouwer in de fabriek maakt. Op de bouwplaats hoeven deze elementen vervolgens alleen nog in elkaar worden gezet. Dit verkort de bouwtijd, verlaagt de bouwkosten en zorgt voor minder CO2-uitstoot tijdens de bouw.

Kleinschaligheid, betaalbaar en duurzaam

“Met zijn kleinschaligheid, betaalbaarheid en duurzaamheid is dit een heel mooi concept”, zegt Daan Tettero, fondsmanager bij het Achmea Dutch Health Care Property Fund. “We realiseren dit voor een doelgroep die anders moeilijk aan bod komt. De kwaliteit van leven van de bewoners staat voorop. Er wordt duurzaam gebouwd, en de zorgkosten gaan ook nog eens omlaag. Het raakt alle maatschappelijk relevante aspecten die wij belangrijk vinden.”

De buurt als ‘ecosysteem’

“Buurtwonen gaat samen met de bewoners, en hun informele netwerk, in de buurt ‘ecosystemen’ ontwikkelen die zichzelf kunnen dragen”, zegt Thijs de Blok van Buurtzorg. “De professionals leveren de zorg en het informele netwerk pakt de niet-zorg gerelateerde welzijnsvragen op. Buurtzorg heeft zichzelf al bewezen met een vermindering van 30 procent in het aantal arbeidsuren per cliënt per jaar. We verwachten dat met het Buurtwonen-concept de druk op de formele zorg verder verminderd kan worden.”

Middenhuur en sociale huur

Directeur Mike van Lochem van Hestia Living verwacht dat de bouwkosten per locatie zullen dalen. “We werken met een vast team en met één aanpak. Daardoor kunnen we steeds efficiënter bouwen en zaken beter op elkaar afstemmen. De kosten die we hiermee besparen, kunnen we vervolgens weer investeren in de kwaliteit van de woningen. Zodoende kunnen we goede woningen realiseren tegen lage huurkosten, want we bouwen alleen middenhuur en sociale huur.”

