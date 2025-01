Aafje en Aecare bieden verpleeghuiszorg thuis samen aan

Met het VPT kunnen cliënten alle zorg ontvangen die normaal in een verpleeghuis wordt geboden, maar dan in hun eigen vertrouwde omgeving. Aafje en Aecare doen dat zodat ouderen vaste gezichten over de vloer krijgen. Ze zeggen garant te staan voor een persoonlijke aanpak, met ruimte voor ‘hoogwaardige en liefdevolle zorg op maat’.

Verpleeghuiszorg thuis

De zorgorganisaties zetten nadrukkelijk in op verpleeghuiszorg aan huis, omdat ze verwachten dat er in de toekomst niet voor iedereen plek is in verpleeghuizen. Ron Alderden, bestuurder van Aecare: “In de Nederlandse verpleeghuizen is maximaal plek voor 130.000 mensen. Nu al staan ruim 30.000 mensen op de wachtlijst voor een plek en het aantal mensen dat verpleeghuiszorg nodig heeft, loopt de komende jaren fors op. Omdat we in Nederland geen nieuwe verpleeghuizen bouwen, moeten we de zorg anders organiseren. Het past ook bij de wensen van mensen die zorg nodig hebben: zij willen zo lang als mogelijk thuis blijven wonen. Dat kan nu met VPT”.

VPT, Volledig Pakket Thuis

Met het VPT ontvangen cliënten met een indicatie voor verpleeghuiszorg aan huis huishoudelijke hulp, hulp bij eten en drinken, behandeling, begeleiding en verpleegkundige zorg. De VPT-teams bestaan uit een mix van zorgprofessionals, zoals verzorgenden IG, verpleegkundigen en woonondersteuners. De samenwerking start in Capelle aan den IJssel.

Aafje en Aecare

Ofschoon het VPT al geruime tijd bestaat, geniet het volgens Guy Buck, voorzitter raad van bestuur van Aafje, nog te weinig bekendheid. “Als samengestelde zorgdienst is het VPT nog niet erg bekend. En er komt als zorgorganisatie ook best heel wat bij kijken om alle zorg die je normaal in je verpleeghuis aanbiedt, met ten minste dezelfde kwaliteit thuis bij cliënten aan te bieden. Door de samenwerking met Aecare zijn we in staat om VPT versneld en met de juiste bezetting en kwaliteit aan te bieden.”