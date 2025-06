Amsterdamse vvt coördineert wijkzorg samen

Om de wijkverpleging toegankelijk te houden, werken vijftien ouderenzorgaanbieders en Zilveren Kruis sinds 2018 samen binnen Stedelijk Zorg in de Wijk Amsterdam. “Door de thuiszorg te stroomlijnen, willen we versnippering tegengaan en één punt creëren waar huisartsen en ziekenhuizen met een doorverwijzing terecht kunnen”, vertelt Peter Langenbach, directeur zorginkoop bij Zilveren Kruis in een interview met Zorgvisie.

Nachtzorg

In 2023 centraliseerde het collectief al de ongeplande nachtzorg. Aanmeldingen komen binnen bij het Ambulant Nachtzorgteam, bestaande uit wijkverpleegkundigen van Amstelring, Cordaan en Evean. “Daardoor kunnen we vraag en aanbod van de nachtzorg beter op elkaar afstemmen”, aldus Ronald van Weegen, voorzitter van het initiatief en directeur zorg in de wijk bij Cordaan. “Zonder te hoeven uitbreiden, verzorgen we met drie organisaties de nachtzorg voor vijftien organisaties.”

Convenant

Dinsdag 10 juni ondertekenden Zilveren Kruis en de deelnemende zorgaanbieders een tweejarig convenant. Per 1 september 2025 start een centraal aanmeldpunt voor casemanagement dementie. Daarnaast komt er een centraal meldpunt voor reguliere wijkverpleging waar de beschikbare capaciteit onderling wordt afgestemd. De wijkverpleegkundige krijgt daarbij een spilfunctie in de eerstelijnszorg.

Het convenant – dat eind 2027 afloopt – is ondertekend door Zilveren Kruis, Amstelring, Cordaan, Evean, Buurtzorg, Happy Zorg, Leger des Heils, Madeliefje Thuiszorg, Roza Zorg, Sara Thuiszorg, Sigma Zorg, Thuiszorg Lindeboom, ZenMo, Zorggroep Amsterdam Oost, Zonnehuisgroep Amstelland en het Zorgkantoor.