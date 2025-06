Nijmeegse vvt centraliseert woonzorg

Zeven Nijmeegse vvt-organisaties hebben deze week Nonna Wijzer gelanceerd. Via een centraal punt willen ze slimmer samenwerken in de wachtlijst- en capaciteitsbeheer van woonzorg.

De wachtlijsten in de regio Nijmegen groeien door de stijgende zorgvraag en personeelstekorten. Om de ouderenzorg toegankelijk te houden, werken Aqua Viva, Kalorama, Malderburch, OBG, De Waalboog, zorggroep Maas & Waal en ZZG zorggroep samen binnen Netwerk Nonna.

Stroomlijnen

Met Nonna Wijzer willen de ouderenzorgorganisaties vraag en aanbod samenbrengen en één werkwijze creëren voor het plaatsingsproces van cliënten. “We werken in één systeem voor wachtlijstbeheer”, zegt Maaike Versteegh, voorzitter van de managementgroep van Nonna Wijzer. “Daardoor hebben we inzicht in alle beschikbare plekken in de regio, en kunnen we mensen met een indicatie voor langdurige zorg sneller en beter helpen.”

Nonna Wijzer is bereikbaar via één aanmeldpunt. Daarachter stemmen de vvt-organisaties de zorg af. “We hebben nu overzicht van alle mogelijkheden in de regio”, licht zorgbemiddelaar Karin Matser toe. “Zo kunnen we beter beoordelen waar een cliënt de best passende zorg kan krijgen voor zijn zorgvraag.”

Mismatch

Door de wachtlijst- en capaciteitsinformatie inzichtelijk te maken, zien de organisaties sneller de regionale knelpunten en waar de zorgvraag groter is dan het aanbod. “We beschikken over veel meer informatie dan voorheen. Als daaruit blijkt dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod, kunnen we vanuit gezamenlijkheid oplossingen bedenken, testen en doorvoeren”, aldus Versteegh.