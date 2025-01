Zorggroep Oosterlengte stopt met verliesgevende thuiszorg

In Oldambt, Pekela en Westerwolde maken zo’n zeshonderd cliënten gebruik van de wijkverpleging van Oosterlengte. Voor cliënten en de 250 thuiszorgmedewerkers wordt een oplossing gezocht, schrijft RTV Noord.

Niet kostendekkend

Volgens Oosterlengte-bestuurder Ismay Kremers is wijkverpleging voor Oosterlengte niet kostendekkend te krijgen. “We hebben alle scenario’s onderzocht. Hieruit bleek dat we deze zorg niet op een financieel verantwoorde manier kunnen blijven aanbieden.” De organisatie maakt nu jaarlijks meer dan een miljoen euro verlies per jaar.

De kosten van wijkzorg liggen voor Oosterlengte hoger dan wat er binnenkomt. Volgens de zorggroep blijkt uit extern onderzoek dat ook met een langdurig verbeterprogramma en een reorganisatie dit financiële probleem niet valt op te lossen. “Een van de oorzaken is de uitgestrektheid van de regio en het relatief geringe aantal cliënten.”

Zorg overdragen

Oosterlengte wil de wijkverpleging stapsgewijs overdragen aan andere zorgaanbieders en trekt daar dit jaar voor uit. De zorggroep geeft aan dat tot die tijd Oosterlengte de zorg blijft verlenen.

Op korte termijn zullen de cliënten niks merken, zegt Kremers op Radio Noord. “Natuurlijk is dit een akelig bericht, maar we blijven de zorg bieden. En we gaan met onze cliënten en hun familie in gesprek om te kijken welke zorgaanbieder ze willen kiezen en we helpen in die overdracht. We laten geen mensen vallen, dat geldt ook voor onze medewerkers.”

Cliënten komen niet op straat te staan. “Als het niet lukt om alle cliënten bij andere zorgaanbieders onder te brengen, dan blijven wij die zorg leveren”, zegt Kremers tegen RTV Noord.

Medewerkers

Voor de 250 medewerkers gaat Oosterlengte haar best doen om ander werk te vinden. “Dat kan bij onze organisatie in een andere tak, of bij andere aanbieders”, zegt Kremers. “We weten dat als zorgaanbieders cliënten overnemen, ze dat alleen kunnen als er ook medewerkers zijn. Er is enorme krapte.”

Behalve wijkzorg heeft Oosterlengte elf verpleeghuislocaties in de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela.