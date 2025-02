ZorgSaam bezuinigt 14,1 miljoen euro

Om weer financieel gezond te worden, bezuinigt ZorgSaam in totaal 14,1 miljoen euro. In het ziekenhuis gaat ZorgSaam in totaal 3,7 miljoen euro besparen.

Dat laat de Zorggroep in Zeeuws Vlaanderen weten.

Voor de Thuis- en Ouderenzorg en de Ondersteunende diensten zijn eerder herstelplannen met bijhorende besparingen vastgesteld. Nu is ook, na adviezen van de medezeggenschap, het herstelplan voor het ziekenhuis definitief vastgesteld. De bezuiniging van 3,7 miljoen euro wordt verspreid over 2025 en 2026.

Maatregelen

Het aantal ziekenhuisbedden gaat naar beneden van 110 naar 100. Daardoor hoopt het bestuur de ziekenhuiszorg beter, efficiënter en dus met minder kosten organiseren. Dat past bij de huidige Zeeuwse situatie. Bovendien zullen de processen op de poli’s efficiënter worden ingericht, met de nadruk op verdere digitalisering. Verder zal de verdeling van operaties over locaties worden herbezien.

Minder personeel

Door de aanpassing van de werkwijze op de OK en poli’s zijn ook minder mensen nodig. Er is geen sprake van gedwongen ontslagen, zo stelt het bestuur.

Bij het opstellen van het herstelpIan ging men nog uit van 33 fte minder personeel voor het gehele ziekenhuis. Inmiddels is dat aantal lager, want in de afgelopen periode is er, bij het vrijkomen van functies door natuurlijk verloop, in bepaalde gevallen bewust gekozen voor het niet opnieuw invullen van de vacature. Hierdoor is er al een daling van personele inzet bereikt en restte eind 2024 nog een beoogde daling van circa 8 fte personeel. Voor komend jaar is het beleid erop gericht om verder te besparen door natuurlijk verloop.