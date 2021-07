Bergman Clinics en Mauritskliniek moeten overnamevergunning aanvragen

Eerder meldde de ACM dat Bergman Clinics Mauritskliniek nog niet mag overnemen. De autoriteit wilde meer onderzoek doen of de overname tot hogere inkoopprijzen voor zorgverzekeraars leidt.

Verzekeraars kritisch op overname

Twee jaar geleden nam Bergman Clinics NL Healthcare Clinics over. Uit de voorlopige resultaten van dat evaluatieonderzoek bleken de behandelprijzen na overname mogelijk meer te zijn gestegen dan die van vergelijkbare behandelingen door andere ZBC’s en ziekenhuizen. Om een betere voorspelling te kunnen doen naar de gevolgen van de fusie tussen Bergman Clinics en de Mauritskliniek kondigde de ACM in juni aan nader onderzoek te verrichten.

Verschillende verzekeraars zijn kritisch over deze overname. “Na de overname zouden zorgverzekeraars minder goed om Bergman Clinics heen kunnen om een compleet zorgpakket aan te kunnen bieden aan hun verzekerden. Bergman Clinics is dan mogelijk in staat om haar prijzen te verhogen”, aldus de ACM.

Zorgaanbod in nieuwe regio’s

In december kondigde Mauritskliniek de wens aan zich aan te sluiten bij Bergman Clinics. Met de overname van de keten van focusklinieken breidt Bergman Clinics de dekking van haar zorgaanbod verder uit in nieuwe regio’s. De aansluiting van Mauritskliniek bij Bergman Clinics was in het tweede kwartaal van 2021 beoogd. Voor de gewenste overname moeten Bergman Clinics en Mauritskliniek een vergunning aanvragen en goedkeuring krijgen van de ACM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).