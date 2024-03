ACM en Rijksinspectie: software van domotica schiet tekort

De ACM en de Rijksinspectie hebben onderzoek laten doen of domotica-apparatuur bij aankoop digitaal veilig is en na aankoop veiligheidsupdates krijgen. Ook hebben zij de informatie die fabrikanten verstrekken voor, tijdens en na de koop laten onderzoeken, zowel bij aankoop online als in de fysieke winkel. Dit alles is onderzocht via een steekproef van vijftien veelgebruikte domotica-apparaten.

Informatie domotica

Wie een slim apparaat koopt, hoort bij, tijdens en na de koop de essentiële informatie hierover te krijgen. Voorafgaand aan de koop heeft de consument onder meer recht op informatie over wat het product doet, in welke digitale omgeving het werkt, waarmee het kan samenwerken en hoe het zit met het updatebeleid. Dat moet zowel online als in fysieke winkels.

Veilige domotica

Ook hoort de consument een veilig product te krijgen dat tijdens de gebruikelijke levensduur goed en veilig te gebruiken is. Het apparaat moet digitaal veilig zijn, en de verkoper moet updates verstrekken waarmee het apparaat veilig blijft en blijft werken. De verkoper moet daarnaast de consument vertellen wat de gevolgen voor zijn rechten zijn als hij de updates niet installeert.

Updates domotica

De informatieverstrekking blijkt echter summier. Vooral informatie over het updatebeleid ontbreekt. Verder wordt niet altijd de versie van het besturingssysteem vermeld. Consumenten kunnen dan niet weten of ze het slimme apparaat met een bepaalde app kunnen bedienen. Bovendien verstrekken fabrikanten soms andere informatie dan de verkopers. Dat is verwarrend. Daarnaast blijkt de informatieverstrekking in de fysieke winkels minder volledig dan online.

Beveiligingszwakheid

Verder blijkt uit het onderzoek dar één domotica-apparaat in de steekproef een misbruikbare beveiligingszwakheid bevatte. Beveiligingsupdates werden niet altijd geleverd, terwijl er wel beveiligingszwakheden gevonden waren.

Vervolgonderzoek ACM en RDI

Een van de aspecten die voor het toezicht van de ACM van bijzonder belang is, is of de producten ook updates blijven ontvangen. Een van de aanbevelingen in het onderzoeksrapport is om over langere periode te onderzoeken of updates geleverd worden. De fabrikanten die in een eerdere onderzoeksperiode geen updates verstrekten, bleken die ook in deze onderzoeksperiode niet te verstrekken.

Regels en richtlijnen domotica

De ACM en RDI willen met het onderzoek ook zicht krijgen op regels die nu al gelden of op komst zijn. Vanuit de ACM gaat het onder meer om regels op grond van de richtlijnen verkoop goederen en digitale inhoud die van toepassing zijn per 27 april 2022 en de regels op grond van de moderniseringsrichtlijn die van toepassing zijn vanaf 28 mei 2022.