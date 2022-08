5 aandachtspunten bij de implementatie van domotica

De rol van technologie in de zorg groeit. Vaak om de eigen regie en het welzijn van cliënten te versterken. Ook in het kader van de Wet zorg en dwang wordt naar technische ondersteuning gekeken. ‘Als je de Wzd optimaal wilt uitvoeren, is zorgdomotica een essentieel hulpmiddel.’

Tijdens het interactieve webinar, georganiseerd door KPN Health en Skipr, lieten Malu Gijsbers en Bianca Hol van de Zorgboog hun licht schijnen op de rol van domotica bij implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Gijsbers, specialist Ouderengeneeskunde en Wzd-functionaris, vertelde dat de Zorgboog de basis van de Wzd-implementatie op orde heeft. Volgens Bianca Hol, hoofd ICT-beheer en domotica, richt de zorgorganisatie zich nu op het zetten van de puntjes op de i. Net als 37 procent van de deelnemers aan het webinar, zo bleek uit een van de polls tijdens het webinar. Uit een volgende poll werd duidelijk dat maar liefst zeventig procent van de kijkers domotica gebruikt bij de implementatie van de Wzd. Welke aandachtspunten moet de Wzd-functionaris daarbij in het oog houden?

Start bij je visie

Niet de wet vormt het startpunt van de implementatie van de Wzd en van domotica. En ook de technologie niet. De visie van de organisatie is leidend, stelt Malu Gijsbers. “Als je begint met je visie en de wet daarnaar vertaalt, dan kunnen mensen dat beter volgen.” De Zorgboog volgde al de koers om zo min mogelijk onvrijwillige zorg in te zetten bij de zorg aan cliënten. “We kijken liever wat iemand nodig heeft, spelen daarop in en accepteren het als iemand echt niet wil. Daardoor was de Wzd bijna een logisch gevolg van onze visie en wat we al deden.”

Communiceer, communiceer en communiceer

Toch keken verzorgenden binnen de Zorgboog daar weleens anders naar. Zij kregen het gevoel dat de Wzd hun niets meer toestond. Dat bracht een volgend aandachtspunt met zich mee: communicatie. Niet alleen tijdens maar ook na de implementatie van zorgdomotica blijft dat belangrijk. “De zorg kijkt sceptisch naar zorgdomotica”, vertelt Gijsbers. Dat komt volgens haar voort uit angst dat het niet werkt. “Door positieve ervaringen te delen voeden we het vertrouwen in zorgdomotica.”

Sluit aan bij bestaande overlegstructuren

Een volgend aandachtspunt betreft de overlegstructuur rondom de Wzd. Domotica kan niet zomaar ingezet worden. Dat moet binnen een team van deskundigen officieel besproken worden. Binnen de Zorgboog is besloten om hier geen nieuwe overlegvorm voor in het leven te roepen, maar aan te sluiten bij iets bestaands. Bij het kernteam, dat in veel andere organisaties gedragsvisite heet en periodiek plaatsvindt. Het kernteam bestaat uit een arts of verpleegkundig specialist, zorgmedewerkers en een psycholoog. Besloten is om binnen dit team ook de onvrijwillige zorg te bespreken en te evalueren met een Wzd-functionaris. “De onderwerpen liggen in elkaars verlengde. Dan is het zonde om een extra overleg in te plannen.”

Ken de cliënt

Zorgdomotica is er om de zorg aan een cliënt te ondersteunen. Dat vereist een systeem dat cliëntgebonden kan worden ingesteld. De basis ligt echter bij het kennen van de cliënt, stelt Bianca Hol. “Je wil weten wat de bewegingsvrijheid en het ritme van een cliënt was voordat hij bij ons kwam wonen. “En wat hij nu nog kan en wil. Want dat wil je zo lang en verantwoord mogelijk in stand houden.”

De ene cliënt vindt het fijn als hij geholpen wordt bij de gang naar het toilet. De ander vindt het irritant als er ongevraagd iemand van de zorg voor zijn neus staat. Zorgdomotica heeft allerlei mogelijkheden om dat te faciliteren volgens een plan dat het kernteam samen met de Wzd-functionaris opstelt. “Maar het begint met het kennen van de cliënt.”

Pak het geïntegreerd aan

Tot slot breekt Bianca een lans voor een integrale aanpak. De Zorgboog heeft vanuit strategisch, operationeel en tactisch niveau een team samengesteld voor de implementatie van zorgdomotica. Tijdens verschillende sessies met cliënten, mantelzorgers, de zorg en de Wzd-functionarissen is gekeken welke kaders en randvoorwaarden er zijn en wat er nodig is voor de ondersteuning van de zorg. Het pakket van eisen dat daaruit voorkwam heeft geleid tot een blauwdruk voor zorgdomotica. En tot de keuze voor een centraal platform waar gaandeweg alle locaties op aangehaakt kunnen worden. “Domotica is geen ict- of zorgfeestje. Het is een gezamenlijk feestje.”

