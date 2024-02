ACM tikt zorgverzekeraars en brancheorganisaties op de vingers

© tadamichi / Getty Images / iStock

Zo deelden de brancheorganisaties op hun website niet-openbare informatie met hun leden, zoals zelf samengestelde prijsindexcijfers.

Hogere prijzen

Zorgaanbieders zouden deze informatie ook daadwerkelijkheid hebben gebruikt in de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars om hogere prijzen te onderhandelen. De zorgverzekeraars zouden prijsinformatie uit eerdere jaren hebben gedeeld. De ACM kreeg signalen dat dit de onderhandelingen negatief beïnvloedde. Om hoeveel zorgverzekeraars het gaat, zegt de ACM niet.

Gestopt

Door de interventie van de ACM zijn zorgverzekeraars gestopt met het delen van prijsinformatie. De ene brancheorganisatie van zorgaanbieders heeft de informatie waar het om ging weggehaald uit haar rapport. De andere brancheorganisatie heeft bij haar leden benadrukt dat de eigen situatie als uitgangspunt moet gelden bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraar.

De ACM zegt bewust in een vroegtijdig stadium, terwijl de contractering nog gaande was, te hebben geïntervenieerd, om schade zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelfstandig prijzen en andere contractvoorwaarden bepalen.

Zelfstandig voorwaarden bepalen

“Bij de zorgcontractering zijn afspraken tussen individuele zorgaanbieders en individuele zorgverzekeraars het uitgangspunt”, benadrukt de toezichthouder bij het bericht. “Op die manier kunnen een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar onderling afspraken maken over de zorg die het beste past bij wat er nodig is in een regio. Daarbij hoort dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelfstandig prijzen en andere contractvoorwaarden bepalen.

Delen informatie

De ACM wijst er verder op dat het toegestaan is voor brancheorganisaties om leden te steunen in de zorgcontractering, bijvoorbeeld met feitelijke informatie over nieuwe wetgeving. “Maar het geven van informatie waarmee de contractering tussen zorgaanbieders en zorginkopers kan worden beïnvloed doordat de leden niet langer zelfstandig hun onderhandelingsinzet bepalen, is niet toegestaan”, aldus de ACM.

