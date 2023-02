Actiecomité protesteert voor behoud acute zorg Gelre ziekenhuizen

De demonstratie vindt plaats aan de achterzijde van het ziekenhuis, op het grasveld achter de fietsenstalling. De toegangswegen en parkeerplaatsen worden vrij gehouden. Zo blijft het ziekenhuis tijdens de demonstratie toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Afspraken gaan gewoon door en bezoek blijft ook mogelijk.

Financiële problemen

Begin deze maand werd bekend dat Gelre ziekenhuizen de SEH en de afdeling verloskunde moet sluiten vanwege financiële problemen. Volgens bestuurder Pier Eringa kampte het ziekenhuis in 2022 met een erg hoog ziekteverzuim. Op sommige afdelingen was die soms zelfs 20 procent. In 2022 heeft het ziekenhuis 90 procent van de zorg geleverd die het had afgesproken.