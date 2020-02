Actiegroep bepleit directe scheiding SKB en Slingeland

De Stichting Behoud SKB wil dat Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk zich zo snel mogelijk afkeert van beoogd fusiepartner Slingeland in Doetinchem en weer zelfstandig verder gaat. De stichting doet de oproep na inzage in de bouwplannen voor een nieuw ziekenhuis in de Achterhoek.

Volgens de stichting zijn de bouwplannen veel grootschaliger dan aanvankelijk voorgespiegeld. Dit kan –zo laat de stichting in een open brief aan de raad van toezicht weten- alleen maar betekenen dat een groot deel van de huidige zorg van het SKB zal moeten verhuizen naar de nieuwe locatie. Ook is de groep geschrokken van het feit dat SKB als medeopdrachtgever vermeld staat, terwijl het ontwerp alleen op vervangende nieuwbouw voor het Slingeland betrekking zou hebben. Bovendien zijn de plannen blijkens de omslag van het bestek aangemerkt als ‘definitief’.

Serieus

In de open brief uit de stichting ook ongenoegen over de manier waarop de raad van toezicht de huidige bestuurlijke onrust tegemoet treedt. Nadat eerder bestuursvoorzitter Chrit van Ewijk werd ontslagen, verklaarde voor het weekend het bestuur van de Medisch Specialistische Coöperatie (MSC) de Achterhoek zichzelf demissionair vanwege een gebrek aan draagvlak onder de 170 medisch specialisten van beide ziekenhuizen. “Op geen enkele wijze lijkt u de verder toenemende onrust serieus te nemen”, aldus de stichting.

Tunnelvisie

Volgens de stichting laat de raad van toezicht zich leiden door tunnelvisie door onverkort vast te houden aan de nieuwbouwplannen en de voorgenomen fusie. Om die reden maakt de stichting zich sterk voor de benoeming van een separate raad van toezicht voor SKB, die op haar beurt een nieuwe bestuurder zou moeten benoemen.

Insinuerend

Op hun beider website laten Slingeland en SKB weten dat de patiëntenzorg “onverhinderd” doorgaat. Berichtgeving in dagblad De Gelderlander over chaos en een ‘vermeende ruzie’ tussen artsen wordt afgedaan als “insinuerend”. “We merken dat dit soort berichtgeving leidt tot onrust onder onze patiënten”, aldus de Santiz-ziekenhuizen. “Dit betreuren wij ten zeerste, aangezien onze medewerkers en specialisten zich, zoals altijd, inspannen om de beste zorg te verlenen. We benadrukken dat de medische en verpleegkundige zorg onverhinderd door gaat.”