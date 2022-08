Actiegroepen huisartsen boos over rol bij volgende coronaprik

“Het is de zoveelste keer dat huisartsen, zonder overleg, geconfronteerd worden met extra werk”, schrijven de actiegroepen ‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De Bevlogen Huisartsen’.

Herhaalprik

In juli kondigde minister Kuipers aan dat alle 12-plussers vanaf half september een herhaalprik tegen het coronavirus kunnen krijgen. Naast zorgpersoneel met patiëntencontact zijn ook mensen met een hoger medisch risico als eersten aan de beurt. Huisartsen zouden die selectie moeten maken. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) liet direct na de aankondiging al weten niet blij te zijn met de gang van zaken. “We hadden afgesproken dat de voorwaarden, timing en proces vooraf helder zouden zijn. Nu ontstaat er onrust die niet had gehoeven.”

Voorrang

‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De Bevlogen Huisartsen’ melden nu ook boos te zijn dat Kuipers heeft “besloten” dat huisartsen “midden in de zomerperiode tijd kunnen vrijmaken om onze patiënten, die voorrang zouden moeten krijgen bij een Covid-booster, te identificeren”. Volgens de actiegroepen is “het onbegrip over deze respectloze manier van doen groot. Wij willen niet meer geconfronteerd worden met werkzaamheden waarover geen overleg is geweest.”

De huisartsen willen dat de minister met onder meer de LHV in gesprek gaat om “te zorgen voor de juiste tijdlijnen en goede randvoorwaarden. Pas dan kunnen de huisartsen kijken op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren”.

1600 leden

Hoeveel mensen bij de twee actiegroepen zijn aangesloten, kan een van de huisartsen van ‘Help de huisarts verzuipt’ niet precies zeggen. Ze verwijst naar de besloten Facebook-groep van die actiegroep, die bijna 1600 leden heeft. (ANP)