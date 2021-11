ActiZ: Meer ouderen zonder hulp door ‘corona-tsunami’

Branchevereniging ActiZ zegt dat ouderen fors in de knel komen in deze coronagolf. “Kwetsbare ouderen en chronisch zieken komen in steeds grotere getalen zonder hulp te zitten. Onze medewerkers werken met man en macht door, maar door de aanzwellende coronagolf loopt de zorg voor ouderen en chronisch zieken vast”, waarschuwt ActiZ bij monde van bestuurslid Conny Helder.

“Het is niet meer bij te benen. Het ziekteverzuim onder medewerkers stijgt snel, door het coronavirus zelf en de quarantaine maar ook door het bijna bovenmenselijke werk dat ze al bijna twee jaar onder hoge druk leveren”, stelt Helder. Het aantal besmettingen is de afgelopen weken met honderden procenten toegenomen.

Tsunami-alarm

Helder: “We drukken nu het tsunami-alarm in, maar er is geen hoger gelegen gebied om naartoe te vluchten. In veel regio’s is geen plek meer om mensen uit het ziekenhuis op te vangen of mensen die thuis vastlopen zorg te bieden. Wij kunnen de reguliere zorg niet stoppen of operaties uitstellen om plaats te maken voor coronapatiënten, we kunnen alleen de schaarse zorg zo goed als mogelijk verdelen. Iedereen krijgt dus minder zorg.”

De oudereninstellingen van ActiZ verzorgen en verplegen circa twee miljoen kwetsbare mensen; thuis, in het verpleeghuis en in tijdelijke verblijfsvoorzieningen. Helder: “Vooral in de situatie thuis, achter de eigen voordeur, dreigt zich een nieuwe stille ramp te voltrekken.”

Totaalplan politiek

Helder begrijpt dat politiek en media voortdurend bezig zijn met de IC’s in ziekenhuizen, maar vraagt nadrukkelijk aandacht voor de grote kwetsbare meerderheid in de thuissituatie. Ze wil dat het kabinet met een totaalplan komt om te voorkomen dat de situatie verder verergert. “Dit gaat zo niet langer. We weten dat corona vraagt om maatregelen, ook voor de langere termijn. Maar het is onduidelijk. De maatregelen zijn moeilijk te volgen.”