ActiZ neemt niet deel aan ‘overlegcircus’ TAZ

Met het programma TAZ wil het ministerie van VWS het werkplezier van zorgmedewerkers vergroten en de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst garanderen. Volgens ActiZ kan dit niet zonder over de achterstanden in salaris van zorgmedewerkers te spreken. De salarissen in de zorg zouden zo’n 6 tot 9 procent achterlopen op die van werknemers van vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke sector en de commerciële sector. Dat schreef ook de SER in zijn advies ‘Aan de slag voor Zorg’.

Loonkloof

ActiZ constateert dat TAZ geen loonmaatregelen bevat. “We kunnen als sector de loonachterstand simpelweg niet zelf wegwerken, daar heeft het ministerie een grote rol in. Dat dichten van de loonkloof bleef en blijft onbespreekbaar. Daarmee biedt het programma weinig tot niets nieuws en zien we geen aanleiding om te participeren”, zegt voorzitter Anneke Westerlaken.

Arbeidsmarktparagrafen

Het niet deelnemen aan het programma TAZ betekent voor nu dat ActiZ niet deelneemt aan het bestuurlijk overleg arbeidsmarkt waar naast het programma ook de arbeidsmarktparagrafen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (Wozo) worden besproken. Eerder al liet ook vakbond FNV weten geen trek te hebben in een nieuw ‘overlegcircus’.