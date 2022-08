ActiZ ‘ongelukkig’ met lagere tarieven zorgvastgoed

De Normatieve Huisvestingscomponent is een financiële bijdrage vanuit het Rijk voor de bouw- en verbouwingskosten van vastgoed in de zorg. Elke vijf jaar wordt de NHC opnieuw herijkt. De NZa maakte twee weken geleden bekend dat de NHC wordt verlaagd.

Afstel

De herijking van de NHC komt dit keer extreem ongelukkig uit, vindt ActiZ, omdat de afgelopen periode kosten en rentes laag waren en de nieuwe NHC daardoor zo’n 8 procent lager uitvalt. In een bericht op haar website stelt de branchevereniging verheugd te zijn dat de verlaging een jaar wordt uitgesteld – van 2023 naar 2024. Maar ActiZ ziet liever afstel. Verlaging zou niet stroken met de flinke huurverhogingen, buitensporige energiekosten en verhoogde bouwkosten waarmee de sector nu kampt.

“Verlaging betekent dat de noodzakelijke investeringen in het zorgvastgoed en verduurzaming geen of onvoldoende doorgang kunnen vinden. Terwijl er sprake is van een zorginfarct en we voor grote uitdagingen staan in de (ouderen)zorg, onder andere op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen. Dat kan niet zonder dekkende tarieven”, aldus ActiZ.