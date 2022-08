NZa verlaagt huisvestingscomponent voor zorginstellingen

Ook de rente voor de inventariscomponent (nic) daalt mee naar 4,03 procent. De jaarlijkse indexatie blijft 2,5 procent. Per 1 januari 2024 zal de NZa wijzigingen doorvoeren in de tarieven.

Langdurige zorg

Voor zorginstellingen in de langdurige zorg kan de verlaging ingrijpende consequenties hebben. Adviesbureau Verstegen accountants waarschuwt: “De impact van de verlaging van de tarieven kan groot zijn. De daling staat namelijk haaks op de explosief gestegen bouwkosten. Bovendien, de rente is nog laag, maar is inmiddels weer gestegen en de verwachting is dat deze nog verder omhoog gaat. Daarnaast vraagt de daling van de nhc-tarieven van zorgorganisaties opnieuw te kijken naar de waardering van de bestaande vastgoedportefeuille en de haalbaarheid van investeringsplanning. De terugverdienbaarheid van vastgoed staat door de tariefsverlaging immers onder druk.”



Ook in huursituaties is de tariefsverlaging van belang. Bij een verlaging van de NHC-tarieven is het de vraag of de huurlasten op termijn kunnen worden gedekt vanuit de tarieven. Specifiek aandachtspunt voor zorginstellingen die vastgoed huren is de huurindexatie. Verstegen: “Zorgorganisaties spreken in huurcontracten niet zelden een CPI-indexatie af. Deze CPI-indexatie is door de sterke inflatie echter substantieel hoger dan de NHC-indexatie van 2,5 procent.”

NHC

De NHC is een integraal onderdeel van het tarief dat dient als vergoeding voor nieuwbouw en instandhouding. Deze vergoeding bestaat uit een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende zou moeten zijn om de rente-, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven te dekken tijdens de hele levenscyclus van een nieuwbouwvoorziening. De NHC en NIC vormen een onlosmakelijk onderdeel van het gehele integrale tarief. Er geldt een NHC voor de verblijfsdagen in de ggz en forensische zorg en voor het gehele zzp-tarief.

NIC

De NIC is een integraal onderdeel van het tarief dat dient als vergoeding voor investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende zou moeten zijn om de rente en afschrijvingskosten te dekken van de inventaris. Een NIC geldt alleen voor de zzp-prestaties, zorg via dtv, vpt-prestaties met dagbesteding, KIB-volwassen en Logeren Wlz. Inventaris wordt binnen het zorgprestatiemodel in de ggz en forensische zorg vergoed als onderdeel van het tarief voor de verblijfsdag.

Wlz

Met de verlaging van de NHC en NIC krijgen alle zorginstellingen te maken in de langdurige zorg. Ook ggz-instellingen die zorg bieden in combinatie met verblijf en zorginstellingen in de forensische zorg vallen onder de regeling. Iedere vijf jaar vindt herijking plaats van de NHC en de NIC. Jaarlijks vindt indexatie plaats van 2,5 procent.