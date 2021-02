ActiZ ongerust over de prikken voor de wijkverpleging

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ waarschuwt dat het eventueel langer uitstellen van het vaccineren van de wijkverpleging leidt tot drama’s in de ouderenzorg. Ze roept gezondheidsminister Hugo de Jonge op om eerder gemaakte afspraken na te komen en zorgprofessionals in de wijk zo snel als mogelijk te prikken.

ActiZ vreest anders nog grotere problemen. Een miljoen thuiswonende ouderen heeft immers wijkzorg nodig, aldus de organisatie. “Een op de tien zorgmedewerkers is reeds uitgevallen door corona en het ziekteverzuim loopt op veel plekken snel op. Met het deels stilvallen van wijkverpleging zal het aantal onnodige ziekenhuisopnames zeker toenemen. Dat kunnen we ons niet permitteren, zeker niet met de dreiging van een derde coronagolf door de Britse virusmutatie”, aldus ActiZ.

Wijzigen vaccinatiestrategie

De Gezondheidsraad praat woensdag opnieuw over de vaccinatiestrategie en ActiZ vreest “het opnieuw wijzigen van de vaccinatiestrategie” door De Jonge doordat bevestiging van eerder gemaakte afspraken tot nog toe uitblijft.

Onmisbare schakel

“Wij gaan er vanuit dat de minister begrijpt dat het hier niet gaat om de voorrangswens van een of andere beroepsgroep, maar om het intact houden van een onmisbare schakel in de zorgketen en in de strijd tegen corona”, zegt ActiZ. (ANP)